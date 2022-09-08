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Спорт
8 сентября 2022  16:31
Артур Халилуллов

Источник: гроссмейстер Сергей Карякин занялся ремонтом оборудования для криптобизнеса

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Известный российский гроссмейстер Сергей Карякин создал компанию по ремонту майнингового оборудования в Иркутске. Об этом сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на обнаруженные документы.

По данным источника, шахматист якобы зарегистрировал две компании. «Сейкор» и «Сейкор сервис». Последняя, по данным Baza, работает в Иркутске и занимается ремонтом майнингового оборудования.

Также сообщается, что в 2021-м году «Сейкор сервис» якобы принес Карякину 308 тысяч рублей чистой прибыли.

Напомним, что Сергей Карякин публично поддержал спецоперацию на Украине. После этого Международная шахматная федерация отстранила шахматиста на полгода от всех турниров.

#шахматы #криптовалюта #санкции Запада
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