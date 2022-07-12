Источник: голкипер «Уфы» Беленов перейдет в «Рубин»

«Рубин» усилится бывшим вратарем «Уфы» Александром Беленовым. Об этом сообщает телеграм-канал «Честность не порок».

По данным источника, 35-летний голкипер присоединится к казанскому клубу на правах свободного агента.

12 июля стало известно, что Беленов расторг контракт с уфимцами. Он выступал за команду из Башкортостана с февраля 2017 года. На его счету 165 проведенных матчей, в которых он пропустил 179 голов и 54 раза отстоял «на ноль». Уфимцы купили Беленова у «Анжи» за 5 млн евро.

Ранее в своей карьере голкипер защищал цвета «Спартака» (Москва), «Кубани» (Краснодар), «Анжи» (Махачкала), и «Салюта» (Белгород).

Переход Беленова актуален для «Рубина», в котором Юрий Дюпин травмирован, а Никита Медведев намерен уйти в другой клуб. По данным авторитетного портала Transfermarkt.com на сегодняшний день рыночная стоимость Беленова составляет 700 тыс. евро.