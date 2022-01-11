Источник: Голкипер «Рубина» может уехать в Шотландию

Вратарь казанского «Рубина» Иван Коновалов может стать игроком шотландского «Ливингстона». Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает портал «Чемпионат.com».

По словам собеседника издания, стороны уже согласовывают детали контракта. «Ливингстон» занимает восьмое место из 12 в турнирной таблице чемпионата премьер-лиги Шотландии. В этом сезоне команда набрала 20 очков в 20 матчах, на ее счету пять побед, пять ничьих и десять поражений.

Двадцатисемилетний футболист является воспитанником столичного «Спартака». За «Рубин» он выступает начиная с 2018 года, казанцы купили его в белорусском «Торпедо» из Жодино за 250 тыс. евро. За это время он сыграл в 20 матчах за команду и пропустил 19 мячей.

Ранее вратарь уходил в аренду в «Урал» на февраль — июнь 2021 года. По данным портала transfermarkt, на данный момент рыночная стоимость Коновалова составляет 300 тыс. евро.