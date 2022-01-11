news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
11 января 2022  00:09
Cергей Гаврилов

Источник: Голкипер «Рубина» может уехать в Шотландию

news_top_970_100

Вратарь казанского «Рубина» Иван Коновалов может стать игроком шотландского «Ливингстона». Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает портал «Чемпионат.com».

По словам собеседника издания, стороны уже согласовывают детали контракта. «Ливингстон» занимает восьмое место из 12 в турнирной таблице чемпионата премьер-лиги Шотландии. В этом сезоне команда набрала 20 очков в 20 матчах, на ее счету пять побед, пять ничьих и десять поражений.

Двадцатисемилетний футболист является воспитанником столичного «Спартака». За «Рубин» он выступает начиная с 2018 года, казанцы купили его в белорусском «Торпедо» из Жодино за 250 тыс. евро. За это время он сыграл в 20 матчах за команду и пропустил 19 мячей. 

Ранее вратарь уходил в аренду в «Урал» на февраль — июнь 2021 года. По данным портала transfermarkt, на данный момент рыночная стоимость Коновалова составляет 300 тыс. евро.

#фк рубин
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное