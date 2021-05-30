Источник: Голкипер «Ак Барса» перейдет в ЦСКА

Хоккейный клуб ЦСКА планирует подписать бывшего вратаря казанского «Ак Барса» Адама Рейдеборна. В новом клубе зарплата голкипера составит 35 миллионов рублей за сезон, сообщает «Спорт-экспресс».

Если это случится, то Рейдеборн, защищающий в данный момент цвета сборной Швеции на чемпионате мира в Риге, сменит в ЦСКА своего земляка Ларса Юханссона, который переходит в питерский СКА.

Рейдеборна в «Ак Барсе» заменил Игорь Бобков из омского «Авангарда». Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», руководство казанского клуба сделало ставку только на российских вратарей.