Источник: Главу Росавиации Нерадько отправят в отставку

Главу Федерального агентства воздушного транспорта Александра Нерадько в ближайшее время отправят в отставку, решение принято на правительственном уровне. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на одну из авиакомпаний и два высокопоставленных источника в Минтрансе.

По словам одного из собеседников, решение могут озвучить сегодня, 15 сентября.

На должность нового руководителя Росавиации министру транспорта Виталию Савельеву предлагали на рассмотрение кандидатуры заместителя Нерадько Владимира Потешкина и председателя Межгосударственного авиационного комитета Олега Сторчевого (с 2012 по 2020-й был заместителем главы федерального агентсва). Отмечается, что в списке могут быть и другие кандидатуры.

Нерадько возглавляет Росавиацию с 2009 года. С 1993 года он работал в федеральных органах гражданской авиации, в 2000-м стал первым замминистра транспорта России, в 2004-м возглавил Ространснадзор, а в 2005-м перешел на должность руководитель упраздненной ныне Федеральной аэронавигационной службы РФ.