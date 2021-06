Источник: Главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис перейдет «Панатинаикос»

Главный тренер баскетбольного клуба УНИКС Димитрис Прифтис покинет казанскую команду и перейдет в греческий «Панатинаикос». Об этом сообщает инсайдер Неманья Зорич в своем Twitter-аккаунте.

По сведениям источника, о сделке будет объявлено в ближайшее время, а израильский тренер Одед Каташ покинет греческий клуб.



Done deal between coach Dimitris Priftis and Panathinaikos, coach Oded Kattash won't continue with the club. Official announcement will arrive soon. https://t.co/BYQ5o2OtZv