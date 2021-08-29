Источник: Экс-форвард «Рубина» Сердар Азмун согласовал контракт с «Лионом»

По информации французского журналиста Никола Скра, иранский форвард питерского «Зенита» Сердар Азмун согласовал контракт с французским «Лионом».

Этнический туркмен и гражданин Ирана Азмун приехал в Россию в 2013 году в казанский «Рубин» по приглашению наставника казанцев Курбана Бердыева — тоже туркмена. В 2013–2016 и 2017–2018 годах игрок провел за «Рубин» 67 матчей, в которых забил 14 голов. С 2019 года Сердар играет в питерском «Зените», контракт с которым у него действует до 30 июня 2022 года.

Азмун является лучшим по результативности легионером РПЛ после бразильца Вагнера Лава. В прошлом сезоне Сердар в 24 матчах забил 19 мячей, в нынешнем — шесть голов в семи матчах. В 52 матчах за национальную команду Ирана Азмун забил 34 гола. Его трансферная стоимость оценивается в 20 млн евро.

Согласно условиям контракта иранца из «Рубина» в «Зенит», казанский клуб должен получить от его перехода в третий клуб 20% от стоимости трансфера.