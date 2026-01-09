news_header_top
9 января 2026 18:24

Источник: форвард «Ак Барса» Михаил Фисенко может пропустить месяц из-за травмы

Источник: форвард «Ак Барса» Михаил Фисенко может пропустить месяц из-за травмы
Фото: ak-bars.ru

Форвард «Ак Барса» Михаил Фисенко может пропустить месяц из-за травмы, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.

Предположительную травму хоккеист получил в недавнем матче с омским «Авангардом», состоявшемся 6 января текущего года, в котором «Ак Барс» уступил со счетом 1:2.

В текущем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ Михаил Фисенко провел 42 игры, в которых сумел заработать 12 очков (6+6), демонстрируя показатель полезности «+4».

Накануне «Ак Барс» на своем льду обыграл (3:1) «Барыс» в игре регулярного чемпионата КХЛ. Следующий матч казанцы проведут 13 января в Казани против нижнекамского «Нефтехимика». Начало игры – в 19:30.

#Ак барс #кхл
