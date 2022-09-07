Источник: фигурист группы Плющенко проткнул ногу коньком на первенстве Москвы

Российский фигурист Марк Лукин проткнул правую ногу коньком в ходе проката произвольной программы на первенстве Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, 14-летний фигурист травмировался во время исполнения каскада тройной лутц – тройной тулуп. Отмечается, что несмотря на травму, Марк докатал программу, исполняя одинарные прыжки.

«Марк сегодня во время проката пробил себе ногу коньком — прыгал каскад тройной лутц — тройной тулуп, при выезде с тулупа упал и нанёс себе пяткой травму, при этом потом встал и докатал программу до конца. Сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей. Дай бог, чтобы всё было в порядке», — цитирует Плющенко источник.

Сообщается, что спортсмену оказали медицинскую помощь, позднее он пройдет медобследование.