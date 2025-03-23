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На главную ТИ-Спорт 23 марта 2025 12:42

Источник: ФИФА может оказать давление на федерации Европы для возвращения России

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Источник: ФИФА может оказать давление на федерации Европы для возвращения России
Фото: rfs.ru

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино может начать оказывать давление на федерации Европы, особенно тех, которые зависят от финансовой поддержки ФИФА, чтобы они пересмотрели свою позицию по участию российских команд в международных турнирах. Об этом сообщает журналист Lateral Web Науэль Ланзон.

«Будущее российского футбола на международной арене остаётся неопределённым, но последние шаги Инфантино позволяют предположить, что ФИФА готовит почву для его потенциального возвращения. Судя по всему, «оперативное возвращение» [России] уже идёт полным ходом», – говорит Ланзон.

Напомним, сборная России сыграет с Замбией 25 марта. Матч начнется в 20:00 по мск. Ранее команда Валерия Карпина разгромила Гренаду (5:0). В той встрече нападающий Артем Дзюба, не игравший за национальную команду с 2021 года, забил один мяч и стал лучшим бомбардиром в истории сборной России с 31 голом.

#ФИФА #спорт #футбол #сборная России по футболу
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