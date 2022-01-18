Источник: Евролига продлила срок дозаявок новых игроков

Евролига изменила правила по заявке новых игроков в сезоне-2021/22, сообщает инсайдер Донатас Урбонас. Дедлайн сдвинут с 9 на 23 февраля.

Видимо, это связано с эпидемией коронавируса, из-за которой в январе было перенесено немало игр регулярного чемпионата Евролиги, включая три у казанского УНИКСа. Что касается Урбонаса, то, как правило, информация литовского коллеги затем подтверждается.

УНИКС находится на седьмом месте при 18 участниках, после 18 матчей у команды 11 побед. 20 января на своей площадке казанцы примут лидера турнира испанскую «Барселону».