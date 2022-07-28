Источник: Экс-хавбека «Рубина» Оздоева приглашает «Урал»

«Урал» из Екатеринбурга предлагает бывшему полузащитнику «Рубина» и «Зенита» Магомеду Оздоеву контракт на три года с зарплатой пять миллионов рублей в месяц. Об этом сообщает Eurostavka.

По информации источника, стороны пока не пришли к соглашению. Отмечается, что 29-летнего россиянина не устраивает зарплата, предложенная екатеринбургским клубом. Ранее Оздоев не раз говорил, что хочет продолжить карьеру в Европе.

В прошедшем сезоне Оздоев забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 16 матчах за петербуржцев во всех турнирах. Полузащитник покинул клуб 30 июня 2022 года в статусе свободного агента.

В казанском «Рубине» уроженец Грозного играл в 2014-2017 гг., перейдя из столичного «Локомотива» за 1,8 млн.евро. В 87 матчах за «Рубин» Оздоев забил 9 голов, после чего был продан в «Терек» (Грозный) за 3 млн.евро, откуда за ту же сумму в 2018 году был продан в питерский «Зенит». На данный момент, по данным авторитетного портала Transfermarkt, рыночная стоимость Оздоева составляет 2,5 млн.евро.