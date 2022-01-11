Источник: Экс-нападающий «Рубина» может перейти в «Ювентус» за 20 млн евро

В бывшем нападающем «Рубина», а ныне игроке «Зенита» Сердаре Азмуне заинтересован туринский «Ювентус» и лично главный тренер команды Массимилиано Аллегри, пишет «Матч ТВ» со ссылкой на инсайдера Джанлуку Ди Марцио.

Необходимость в подписании Азмуна возникла у итальянцев из-за травмы Федерико Кьезы. Туринцы хотят закрыть сделку уже зимой. При этом они не ищут прямую замену вингеру, а планируют приобрести универсального нападающего.

При этом по данным журналиста Мирко Ди Натале, «Зенит» запросил у «Ювентуса» 20 млн евро за иранского форварда, несмотря на то, что его контракт истекает ближайшим летом. При этом ранее по Азмуну приходило только одно предложение – от фрацузского «Лиона» в размере трех млн евро.

В этом сезоне иранец вышел на поле в 21 матче в составе «Зенита», в которых отметился десятью голами и одной результативной передачей.