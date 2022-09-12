Источник: экс-игрок «Рубина» и «Спартака» Бояринцев может возглавить ульяновскую «Волгу»

Бывший полузащитник «Рубина», «Спартака» и сборной России по футболу Денис Бояринцев может возглавить ульяновскую «Волгу». Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, первым помощником главного тренера станет Михаил Белов, который являлся ассистентом Бояринцева в «Родине». При этом нынешний главный тренер ульяновцев Ринат Аитов в любом случае останется в команде, но на данный момент не известно — в каком качестве.

Стоит отметить, что «Волга» с 4 очками после 9 туров замыкает турнирную таблицу Первой лиги.

Напомним, Бояринцев выступал в составе «Рубина» с 2001-й по 2004-й год. После завершения игровой карьеры перешел на тренерскую работу.

В январе 2020 года специалист стал старшим тренером челнинского «КАМАЗа», из которого ушел в октябре 2020 года вместе с главным тренером клуба Беловым. Последним местом работы Бояринцева является московская «Родина».