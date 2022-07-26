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Спорт
26 июля 2022  09:58

Источник: Экс-форвард «Миннесоты» Хованов вернется в «Ак Барс»

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Бывший нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлдз» Александр Хованов вернется в «Ак Барс». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, 22-летний форвард, помещенный «Миннесотой» на драфт отказов с целью расторгнуть контракт, вернется в казанский клуб. Однако с большой долей вероятности, хоккеист будет тренироваться с фарм-клубом команды «Барсом».

Напомним, Хованов является выпускником хоккейной школы «Ак Барса».

В минувшем сезоне форвард набрал 5 (1+4) очков в 22 матчах регулярного чемпионата АХЛ за «Айову Уайлд».

#ХК Ак барс #хоккей #кхл
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