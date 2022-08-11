Источник: Дзюба может остаться в «Рубине»

Нападающий Артем Дзюба может подписать контракт с «Рубином» в случае, если не сможет найти себе клуб в РПЛ, об этом сообщает Eurostavka.

Коллеги утверждают, что 33-летний футболист не готов покинуть Россию, поскольку иностранные клубы не смогут потянуть его запросы по зарплате. Если форвард не найдет себе команду до конца августа, то останется в «Рубине», в расположении которого он поддерживал форму с середины июля.

По данным источника, казанский клуб готов платить российскому нападающему 1,5 миллиона евро в год.

Дзюба стал свободным агентом после завершения сезона-2021/22, «Зенит» и нападающий не договорились о продлении контракта.

Ранее гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что Дзюба покинул расположение «Рубина».