Источник: Дзюба будет капитаном сборной России на матче с Гренадой

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Нападающий Артем Дзюба будет капитаном сборной России в товарищеском матче против Гренады. Об этом сообщает телеграм-канал Sport Baza.

При этом если было запланировано, что эта игра будет прощальной для Дзюбы, то есть вероятность его заявки на игру с национальной командой Замбии, сообщает источник.

Напомним, последний раз Артем играл за сборную России на Евро-2020, который состоялся в 2021 году. В нынешнем сезоне на его счету шесть мячей и три передачи в 15-ти матчах.

Игра России с Гренадой состоится 19 марта в 20:00 по мск.