news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
На главную ТИ-Спорт 17 марта 2025 17:31

Источник: Дзюба будет капитаном сборной России на матче с Гренадой

Читайте нас в
Телеграм
Источник: Дзюба будет капитаном сборной России на матче с Гренадой
Фото: ru.uefa.com

Нападающий Артем Дзюба будет капитаном сборной России в товарищеском матче против Гренады. Об этом сообщает телеграм-канал Sport Baza.

При этом если было запланировано, что эта игра будет прощальной для Дзюбы, то есть вероятность его заявки на игру с национальной командой Замбии, сообщает источник.

Напомним, последний раз Артем играл за сборную России на Евро-2020, который состоялся в 2021 году. В нынешнем сезоне на его счету шесть мячей и три передачи в 15-ти матчах.

Игра России с Гренадой состоится 19 марта в 20:00 по мск.

#артем дзюба #сборная России #футбол #спорт
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
«Он был командиром от Бога»: в Калининграде похоронили Героя России из Татарстана

«Он был командиром от Бога»: в Калининграде похоронили Героя России из Татарстана

16 марта 2025
Татарстанцы в мае будут отдыхать 13 дней

Татарстанцы в мае будут отдыхать 13 дней

16 марта 2025