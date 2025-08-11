Источник: Джош Ливо покинул «Салават Юлаев»

Фото: hcsalavat.ru

Канадский нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо покинул уфимский клуб, сообщает телеграм-канал «Хоккейные Сливки». Источник утверждает, что клуб из Уфы расторг контракт с нападающим. При этом, договор расторгнут по обоюдному соглашению сторон.

Потенциальным клубом легионера называются челябинский «Трактор» и китайский «Шанхай Драгонс».

Напомним, в минувшем сезоне Ливо установил новый рекорд КХЛ по голам за регулярку (49 шайб) и стал вторым игроком в истории «Салавата Юлаева», набравшим 80 очков за сезон.