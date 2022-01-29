Источник: Джонсон посетит Европу для обсуждения Украины и поговорит с Путиным

На следующей неделе Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отправится с поездкой в Европу для обсуждения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительственных кругах Великобритании.

Уточняется также, что в ближайшие дни Джонсон проведет телефонный разговор с Президентом РФ Владимиром Путиным.

«Премьер-министр на следующей неделе продолжит быть инициатором дипломатических усилий по украинскому кризису, в ближайшие дни он проведет телефонный разговор с президентом Путиным и совершит поездку в регион», — утверждает источник.

Ранее премьер министр заявлял о о намерении обсудить ситуацию вокруг Украины по телефону с Президентом РФ Владимиром Путиным. Однако представитель Кремля Дмитрий Песков в среду сказал, что разговор Джонсона с Путиным Лондон пока не запрашивал, и на тот момент понимания о таком разговоре не было.

В Министерстве иностранных дел РФ ранее неоднократно заявляли, что утверждения Запада о «российской агрессии» беспочвенны и Россия не собирается никому угрожать.

Президент РФ Владимир Путин на традиционной большой пресс-конференции в конце 2021 года сказал, что информация о планах России ввести свои войска на территорию Украины поступала еще в 2020 году, но этого до сих пор не произошло.