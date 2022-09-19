Источник: дочь Тутберидзе примет участие в отборе в сборную США

Дочь заслуженного тренера Этери Тутберидзе, российская фигуристка, Диана Дэвис и ее партнер по танцам на льду Глеб Смолкин примут участие в отборе в сборную США. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на The Skating Lesson.

По информации источника, они стали представителями Ассоциации фигурного катания США (USFS).

Стот отметить, что ранее американский журналист Дэйв Лиз со ссылкой на Тутберидзе сообщал, что теперь Дэвис якобы будет представлять сборную США.

Напомним, Диана родилась в США. В дуэте со Смолкиным на Олимпиаде 2022 года в Пекине она заняла 14-е место.

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