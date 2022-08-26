Источник: «Динамо» торгуется с «Рубином» о покупке Ильи Самошникова

«Рубин» установил нижний предел стоимости защитника своей команды Ильи Самошникова на переговорах с «Динамо». Казанцы готовы отпустить игрока сборной России в Москву, как минимум, за 2-3 млн евро. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, «Динамо» рассматривает Самошникова в качестве замены для покинувшего клуб Гильермо Варелы. Московская команда рассчитывает использовать защитника «Рубина» на правом фланге обороны, несмотря на то, что он в «Рубине» обычно играет на левом краю.

Илья Самошников перешел в «Рубин» в зимнее трансферное окно 2020 года. Его контракт с казанцами истекает летом 2023-го года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 3 млн евро по данным Transfermarkt.