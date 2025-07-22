Источник: Димитриевич подписал контракт с «Зенитом»

Фото: vtb-league.com

Бывший разыгрывающий УНИКСа Ненад Димитриевич подписал контракт с «Зенитом». Об этом сообщает инсайдер Андреа Кальцоне в своих социальных сетях.

Контракт будет действовать два года. Македонец будет получать 1,5 млн евро в год. Также 500 тыс. евро Димитриевичу выплатит «Милан» за преждевременное расторжение контракта, сообщает источник.

Напомним, Димитриевич выступал за УНИКС с 2022 по 2024 год. С казанцами он брал Единую лигу ВТБ в 2023-м. В сезоне 2023/24 македонец был признан «Самым ценным игроком».