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На главную ТИ-Спорт 22 июля 2025 10:41

Источник: Димитриевич подписал контракт с «Зенитом»

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Источник: Димитриевич подписал контракт с «Зенитом»
Фото: vtb-league.com

Бывший разыгрывающий УНИКСа Ненад Димитриевич подписал контракт с «Зенитом». Об этом сообщает инсайдер Андреа Кальцоне в своих социальных сетях.

Контракт будет действовать два года. Македонец будет получать 1,5 млн евро в год. Также 500 тыс. евро Димитриевичу выплатит «Милан» за преждевременное расторжение контракта, сообщает источник.

Напомним, Димитриевич выступал за УНИКС с 2022 по 2024 год. С казанцами он брал Единую лигу ВТБ в 2023-м. В сезоне 2023/24 македонец был признан «Самым ценным игроком».

#Ненад Димитриевич #спорт #БК Уникс #единая лига втб #баскетбол #БК Зенит
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