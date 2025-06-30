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На главную ТИ-Спорт 30 июня 2025 20:09

Источник: Даку продлил контракт с «Рубином» до 2029 года

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Источник: Даку продлил контракт с «Рубином» до 2029 года
Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» продлил контракт с нападающим Мирлиндом Даку. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

Албанец будет получать 3 млн евро за сезон. Новое соглашение будет действовать до 2029 года, сообщает источник.

Напомним, Даку выступает за казанский клуб с лета 2023 года. В минувшем сезоне албанец забил 15 мячей за «Рубин» в РПЛ. Тем самым форвард стал вторым в таблице бомбардиров Премьер-лиги сезона 2024/25. Первое место в рейтинге занял нападающий «Спартака» Манфред Угальде с 17 голами.

«Рубин» финишировал седьмым в таблице РПЛ с 45 очками. «Зенит» занял вторую строчку первенства с 66 баллами.

#Мирлинд Даку #фк рубин #премьер-лига #спорт #футбол
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