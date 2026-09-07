Источник: ЦСКА пытается перехватить Олейникова у «Рубина»

Фото: rubin-kazan.ru

Несмотря на то что казанцы уже практически объявили о сделке, московский ЦСКА предпринял попытку перехватить игрока на финишной прямой, и, судя по последним данным, это ему удалось.

По информации инсайдера Ивана Карпова, Олейников не явился на медосмотр в расположение «Рубина», хотя ранее уже посетил клубную базу, встретился с руководством и главным тренером Франком Артигой. Вместо этого он уведомил казанский клуб о своем решении перейти в ЦСКА и в ближайшее время вылетит в Москву для подписания контракта .

«Рубин» был близок к оформлению трансфера и, как сообщалось, был готов заплатить за 28-летнего хавбека 100 миллионов рублей, предложив ему зарплату в 6 миллионов рублей в месяц и контракт до лета 2029 года . Спортивный директор казанцев Константин Дзюба даже подтверждал, что сделка находится на финальной стадии .

Однако в дело вмешался московский клуб, который активно пытался переубедить футболиста. Интересно, что Олейников является воспитанником ЦСКА, что могло сыграть свою роль в его решении. Официальных комментариев от обоих клубов и самого игрока пока не поступало.