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На главную ТИ-Спорт 14 июня 2025 14:27

Источник: ЦСКА может возглавить бывший тренер загребского «Динамо» Каннаваро

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Источник: ЦСКА может возглавить бывший тренер загребского «Динамо» Каннаваро
Фото: gnkdinamo.hr

Экс-футболист мадридского «Реала» и бывший тренер загребского «Динамо» Фабио Каннаваро может стать новым главным тренером ЦСКА. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

Президент «армейцев» Евгений Гинер лично заинтересован в приглашении Каннаваро, сообщает источник.

Напомним, ранее ЦСКА покинул главный тренер Марко Николич. Сербский специалист работал в московской команде с лета 2024 года. Он привел «армейцев» к бронзовым медалям РПЛ и к золоту Кубка России.

В тренерской карьере Фабио Каннаваро значатся такие клубы, как «Гуанчжоу», «Удинезе», загребское «Динамо» и другие. Последним местом работы итальянского специалиста был клуб из Хорватии.

#фк цска #спорт #футбол #премьер-лига
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