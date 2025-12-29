news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 29 декабря 2025 15:01

Источник: ЦСКА близок к подписанию полузащитника сборной Турции

Читайте нас в
Телеграм
Источник: ЦСКА близок к подписанию полузащитника сборной Турции
Фото: pfc-cska.com

Московский ЦСКА ведет переговоры о приобретении турецкого вингера Огуза Айдына из стамбульского «Фенербахче». Согласно сообщению инсайдера и журналиста Ивана Карпова, сделка близка к завершению и будет оформлена по схеме аренды с правом последующего выкупа.

Как сообщает источник, армейцы заплатят за полугодовую аренду 25-летнего футболиста 500 тысяч евро. В контракте будет предусмотрена опция полного трансфера летом 2026 года за 5 миллионов евро, что в два раза ниже его текущей рыночной стоимости, оцениваемой порталом Transfermarkt в 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Айдын провел за «Фенербахче» 24 матча, отдав две голевые передачи. Его ключевым качеством для ЦСКА считается универсальность: турецкий футболист может эффективно действовать на любом фланге атаки, а также в центре нападения.

#пфк цска
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Чай с хазратом: могут ли мусульмане отмечать Новый год, принимать подарки и верить в чудо

Чай с хазратом: могут ли мусульмане отмечать Новый год, принимать подарки и верить в чудо

28 декабря 2025
В Татарстане прекратятся метели и немного повысится температурный фон

В Татарстане прекратятся метели и немного повысится температурный фон

28 декабря 2025