Источник: Чемпионат Европы - 2028 по футболу пройдет в Великобритании и Ирландии

Чемпионат Европы по футболу в 2028 году, вероятнее всего, пройдет в Великобритании и Ирландии. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на британскую газету Daily Mail.

По информации источника, объединенная заявка этих двух стран победит в голосовании безальтернативно, поскольку заявки конкурентов за проведение Евро-2028, России и Турции, будут отозваны.

Сообщается, что процесс подачи заявок продлиться до осени следующего года, однако, при наличии лишь одного претендента в виде Великобритании и Ирландии, он завершится намного раньше.

Напомним, ближайшим крупным футбольным турниром станет Чемпионат мира – 2022, который пройдет в Катаре. Чемпионат Европы – 2024 состоится в Германии, а Чемпионат мира – 2026 примут сразу три страны: США, Канада и Мексика.