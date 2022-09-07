Источник: бывший тренер «Ак Барса» Горбенко перейдет в «Сочи»

Бывший тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко продолжит карьеру в хоккейном клубе «Сочи». Об этом в своем телеграм-канале сообщает журналист Алексей Шевченко.

Напомним, что Игорь Горбенко пришел в «Ак Барс» в составе тренерского штаба Дмитрия Квартальнова, который был уволен этой весной из казанского клуба за вылет команды в первом раунде плей-офф КХЛ.

Ранее тандем Квартальнов — Горбенко работал также в ярославском «Локомотиве» и московском ЦСКА.

Напомним, завтра «Ак Барс» под руководством Олега Знарка проведет свой первый домашний матч сезона КХЛ в Казани. Начало игры – в 19.30 по мск.