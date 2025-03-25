Бывший главный тренер клубов КХЛ Андрей Мартемьянов умер из-за инсульта

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Бывший главный тренер «Амура», «Сибири» и «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов умер на 62-м году жизни из-за инсульта. Об этом сообщают сразу несколько телеграм-каналов. Инсайдер Артур Хайруллин сообщает, что причиной смерти стал инсульт.

В прошлом сезоне Мартемьянов работал в «Амуре», который вывел в плей-офф. Однако в первом раунде команда вылетела от «Металлурга» (2:4). В текущем сезоне специалист был уволен по ходу регулярного чемпионата.

Лучшим достижением Андрея Мартемьянова в тренерской карьере был четвертьфинал Кубка Гагарина, куда он дошел с «Автомобилистом». В качестве игрока он становился чемпионом Европы среди юниоров, чемпионом мира среди молодежных команд и чемпионом зимней Универсиады.