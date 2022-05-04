Источник: «Астана» может уйти из Лиги ВТБ

Казахстанская «Астана» может покинуть Единую лигу ВТБ из-за нехватки финансовых средств, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, спонсоры отказываются выделять финансирование казахстанскому клубу.

«Астана» — казахстанский клуб из города Нур-Султана (ранее Астана), который был создан в марте 2011 года при поддержке Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына».

«Астана» выступает в Лиге ВТБ с сезона-2011/12. Команда три раза доходила до одной четвертой финала плей-офф (2015, 2017, 2019). В нынешнем сезоне команда с двумя победами при 16 поражениях финишировала в регулярном чемпионате на десятом месте из 12.

В разгар сезона, сразу после начала специальной военной операции на Украине, Лигу ВТБ покинули польская «Зелена Гура» и эстонский «Калев».

Казанский УНИКС 6 марта в Санкт-Петербурге начнет полуфинальную серию плей-офф против «Зенита».