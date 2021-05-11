Источник: «Ак Барс» ведет переговоры о переходе форварда «Локомотива»

Казанский «Ак Барс» намерен пригласить нападающего ярославского «Локомотива» Николая Коваленко. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Спорт-Экспресс».

Издание утверждает, что ярославский и казанский клубы ведут переговоры об обмене Коваленко. Контракт 21-летнего форварда с «Локомотивом» закончился 30 апреля, а от продления соглашения хоккеист отказывается.

Потомственный нападающий (отец Николая Андрей Коваленко был двукратным чемпионом России в составе «Локомотива») в минувшем сезоне сыграл за ярославцев в регулярном чемпионате 41 матч, забросил 6 шайб и сделал 6 голевых передач. В плей-офф Николай в 9 матчах сделал одну передачу.

Главному тренеру «Ак Барса» Дмитрию Квартальнову Коваленко-младший известен по совместной работе в «Локомотиве». А с Коваленко-старшим Квартальнов в роли форварда не раз сталкивался на льду в чемпионатах России и НХЛ.