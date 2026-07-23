Источник: «Ак Барс» продлит контракты с Денисенко, Галимовым и Биляловым

Фото: ak-bars.ru

Как стало известно «Чемпионату», казанский «Ак Барс» близок к подписанию новых контрактов с тремя ключевыми игроками — нападающими Григорием Денисенко, Артемом Галимовым и вратарем Тимуром Биляловым. По информации источника, стороны уже достигли принципиальной договоренности и в ближайшее время оформят соглашения.

26-летний Денисенко провел 64 матча в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 28 очков (14 + 14), а в Кубке Гагарина (20 игр) добавил 4 очка (2+2).

26-летний Галимов отыграл 61 матч в «регулярке», записав в актив 33 очка (11+22) при показателе полезности «+16». В плей-офф форвард был ещё результативнее — 15 очков (8+7) в 20 матчах с «+9».

31-летний Билялов в прошлом сезоне был надежен в воротах: в 47 матчах регулярного чемпионата его коэффициент отраженных бросков составил 91,9%, а в 18 играх плей-офф этот показатель вырос до 92,8%.

Напомним, что по итогам сезона-2025/2026 «Ак Барс» дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил ярославскому «Локомотиву».