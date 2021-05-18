Источник: «Ак Барс» предложил контракт форварду «Локомотива»

Казанский «Ак Барс» сделал предложение о контракте форварду ярославского «Локомотива» Николаю Коваленко. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Это так называемое квалификационное предложение и ярославцы могут в течение недели повторить его или отпустить игрока в Казань. Ранее «барсы» хотели обменять Коваленко у «Локомотива». Сам игрок отказался продлить контракт с ярославским клубом, где в начале века капитаном команды был его отец Андрей, прозванный в НХЛ «Русским танком».

В прошлом сезоне 21-летний Коваленко провел 41 матч в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 12 (6+6) очков. В 9 встречах плей-офф форвард отметился всего одной передачей. Нападающий знаком наставнику казанцев Дмитрию Квартальнову по совместной работе в «Локомотиве».