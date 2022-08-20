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Ру Тат
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Спорт
20 августа 2022  20:27

Источник: «Ак Барс» подпишет контракт с трёхкратным обладателем Кубка Гагарина Чудиновым

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«Ак Барс» достиг договоренности о подписании контракта с защитником Максимом Чудиновым. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, в ближайшее время о сделке будет объявлено официально.

Напомним, защитник находился в расположении команды в течение последнего месяца и принимал участие в предсезонных сборах и матчах.

32-летний защитник в сезоне 2020/21 выступал за «Авангард», выиграв Кубок Гагарина в составе омичей. В 34 матчах Чудинов набрал 9 (2+7) очков. Всего в КХЛ хоккеист провел 669 матчей, в которых набрал 232 (75+157) очков при показателе полезности «+100».

Ранее хоккеист дважды выиграл главный кубок КХЛ в составе питерского СКА.

#ХК Ак барс #хоккей #кхл
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