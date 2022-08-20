Источник: «Ак Барс» подпишет контракт с трёхкратным обладателем Кубка Гагарина Чудиновым

«Ак Барс» достиг договоренности о подписании контракта с защитником Максимом Чудиновым. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, в ближайшее время о сделке будет объявлено официально.

Напомним, защитник находился в расположении команды в течение последнего месяца и принимал участие в предсезонных сборах и матчах.

32-летний защитник в сезоне 2020/21 выступал за «Авангард», выиграв Кубок Гагарина в составе омичей. В 34 матчах Чудинов набрал 9 (2+7) очков. Всего в КХЛ хоккеист провел 669 матчей, в которых набрал 232 (75+157) очков при показателе полезности «+100».

Ранее хоккеист дважды выиграл главный кубок КХЛ в составе питерского СКА.