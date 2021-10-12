Источник: «Ак Барс» может подписать Илью Ковальчука

Казанский «Ак Барс» близок к подписанию 38-летнего форварда Ильи Ковальчука. Об этом сообщает портал Vseprosport.ru.

По словам источника издания, Ковальчук близок к договоренности со «Спартаком», но «Ак Барс» предложил 38-летнему форварду контракт с лучшими условиями, чем выдвинули красно-белые. В ближайшее время ситуация должна разрешиться.

Ковальчук выступал за «Ак Барс» во время локаута в сезоне 2004–2005 годов. Уроженец Твери начинал карьеру в «Спартаке», за который играл с 1999 по 2001 год.

Прошлый сезон лучший друг президента КХЛ Алексея Морозова провел в «Авангарде». В регулярном чемпионате он появился на льду в 16 матчах, где набрал 17 (5 + 12) очков. В плей-офф он сыграл в 24 играх, на его счету 9 (4 + 5) очков.

Ранее СМИ сообщали, что Илья Ковальчук хотел вернуться в НХЛ, но ему не удалось это сделать.