Источник: «Ак Барс» интересуется канадским защитником

Казанский «Ак Барс» заинтересован в подписании канадского защитника Тайлера Уотерспуна. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

28-летний хоккеист вскоре примет участие в тренировочном лагере «Нью-Джерси Дэвилс», до этого он подписал просмотровый контракт.

Последние четыре сезона Уотерспун провел в АХЛ, в НХЛ он сыграл 36 матчей в составе «Калгари Флеймс».

Руководство казанского клуба с августа не скрывает своих планов приобрести защитника из-за океана. Именно защита в данный момент является слабейшим звеном «Ак Барса», проигравшего четыре матча из семи на старте чемпионата КХЛ.