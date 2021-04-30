Источник: «Ак Барс» интересуется голкипером «Авангарда»

Казанский «Ак Барс» заинтересован в подписании голкипера «Авангарда» Игоря Бобкова, сообщает «Спорт-Экспресс».

Вратарь имеет действующий контракт с омским клубом до конца сезона-2021/22, поэтому сможет перейти в «Ак Барс» только в случае расторжения соглашения.

В текущем сезоне Бобков провел 37 матчей за «Авангард» и одержал с командой 22 победы. Вместе с омичами голкипер стал обладателем Кубка Гагарина-2021. Возможный переход Бобкова вписывается в трансферные планы «Ак Барса», решившего сделать ставку только на российских вратарей.