Казанский «Ак Барс» заинтересован в подписании голкипера «Авангарда» Игоря Бобкова, сообщает «Спорт-Экспресс».
Вратарь имеет действующий контракт с омским клубом до конца сезона-2021/22, поэтому сможет перейти в «Ак Барс» только в случае расторжения соглашения.
В текущем сезоне Бобков провел 37 матчей за «Авангард» и одержал с командой 22 победы. Вместе с омичами голкипер стал обладателем Кубка Гагарина-2021. Возможный переход Бобкова вписывается в трансферные планы «Ак Барса», решившего сделать ставку только на российских вратарей.
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Источник: «Ак Барс» интересуется голкипером «Авангарда»
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Казанский «Ак Барс» заинтересован в подписании голкипера «Авангарда» Игоря Бобкова, сообщает «Спорт-Экспресс».
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