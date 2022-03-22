Источник: «Ак Барс» интересуется форвардом Жафяровым

Как стало известно изданию «Спорт-Экспресс», казанский «Ак Барс» и «Автомобилист» (Екатеринбург) — наиболее вероятные варианты продолжения карьеры для форварда Дамира Жафярова.

В сезоне-2021/22 нападающий нижегородского «Торпедо» стал четвертым бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ с 45 (18+27) очками в 47 матчах. Всего в активе уроженца Москвы, 28-летнего Жафярова, 475 матчей в КХЛ, в которых он набрал 274 очка (107 голов+167 передач).

Всего за свою карьеру форвард сменил пять клубов: «Металлург» (Новокузнецк), ЦСКА (Москва), «Сибирь» (Новосибирск), «Адмирал» (Владивосток) и «Торпедо».