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8 мая 2021  20:34
Сергей Гаврилов

Источник: «Ак Барс» интересуется форвардом «Барыса»

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Казанский «Ак Барс» заинтересован в приглашении нападающего «Барыса» Кирилла Панюкова, пишет «Спорт-Экспресс»,
Ранее хоккеистом также интересовалась «Магнитка». Тогда казахстанский клуб повторил квалификационное предложение «Металлурга» и сохранил Панюкова у себя. 
Однако в ближайшее время нападающий может отправиться в «Ак Барс» за денежную компенсацию.
В минувшем сезоне 23-летний форвард провел в регулярном чемпионате КХЛ 33 матча и набрал 16 (8+8) очков. В плей-офф на его счету 7 (4+3) очков в шести матчах.

Ак барс
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