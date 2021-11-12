Иштиряков избран председателем Региональной организации ветеранов РТ на третий срок
Председателем Региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) Республики Татарстан на третий срок сегодня единогласно избран Хабир Иштиряков. Это произошло на VIII отчетно-выборной конференции организации в Казани.
«Я очень признателен вам за вашу оценку и поддержку. Десять лет назад, 8 ноября 2011 года, я был избран на первый срок. Готов и дальше работать на благо республики», — сказал Хабир Иштиряков, обращаясь к собравшимся в зале участникам конференции.
Конференция прошла в здании Татгосфилармонии. В ее работе, в частности, приняли участие заместитель руководителя Аппарата Президента РТ, руководитель Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики Александр Терентьев, заместитель Председателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов и председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.
Участники заседания заслушали отчетный доклад о деятельности республиканского совета Региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) РТ за пять лет и задачах на предстоящий период до ноября 2026 года, а также отчет ревизионной комиссии. На встрече были избраны республиканский совет организации на предстоящие пять лет и ревизионная комиссия. Кроме того, внесены изменения в устав организации. Завершило мероприятие награждение наиболее активных участников организации.