«Истинные патриоты Татарстана»: Алексей Песошин вручил госнаграды

Фото: © prav.tatarstan.ru

Государственные награды России и Татарстана вручил сегодня Премьер-министр РТ Алексей Песошин 58 выдающимся жителям республики. Церемония награждения прошла в Казанском Кремле.

«Благодаря профессионализму и целеустремленности наших граждан Татарстан уверенно преодолевает внешние вызовы и продолжает движение вперед на пути социально-экономического развития», – сказал Песошин, обращаясь к участникам торжественного мероприятия.

Он отметил, что благодаря нацпроектам за прошлый год в республике построено, отремонтировано и модернизировано 468 объектов, включая школы, детсады, учреждения культуры и здравоохранения, парки, скверы, объекты дорожной инфраструктуры.

Проводится цифровизация социальных отраслей экономики, работа по профобразованию и патриотическому воспитанию молодежи. Семьям с детьми оказывается государственная соцподдержка. В регионе воплощаются в жизнь значимые инфраструктурные проекты, главная цель которых заключается в повышении качества жизни людей.

«Сегодня отмечается День работника культуры. От имени правительства Татарстана поздравляю всех работников сферы культуры и искусства республики с профессиональным праздником. Вы вносите неоценимый вклад в сохранение и укрепление богатейшего культурного наследия и многовековых национальных традиций народов, проживающих на территории республики», – сказал Алексей Песошин.

Он отметил, что республика славится своим многонациональным и многоконфессиональным обществом, где представители самых разных народов живут в мире и согласии, бережно хранят и развивают культуру друг друга.

«В этом году Казань носит звание культурной столицы исламского мира. Официальная церемония начала мероприятий пройдет в рамках Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum», – напомнил Песошин.

Также 2026 год ознаменован юбилеями выдающихся деятелей отечественной культуры – 140-летием поэта Габдуллы Тукая и 120-летием поэта-героя Мусы Джалиля. Премьер-министр РТ выразил уверенность, что предстоящие мероприятия станут яркими страницами летописи Года единства народов, объявленного Президентом страны Владимиром Путиным.

«Единство и доблесть – не просто слова, а прочная основа наших побед на передовой и неустанных успехов в тылу. В знак глубочайшего уважения к защитникам Отечества и труженикам тыла, 2026 год в Татарстане объявлен Годом воинской и трудовой доблести. С самого начала специальной военной операции татарстанцы демонстрируют стойкость и героизм. Наша общая задача – всесторонняя поддержка военнослужащих, их семей, а также адаптация вернувшихся ветеранов к мирной жизни», – отметил Премьер-министр Татарстана.

Он заметил, что лауреаты госнаград вносят большой вклад в благополучие и процветание республики. «Сегодня в этом зале собрались истинные патриоты Татарстана. От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и поздравляю с заслуженными наградами!» – сказал Песошин.

Он вручил награды выдающимся татарстанцам. В их числе работники промышленных, строительных и транспортных предприятий, представители научных и медицинских кругов, деятели культуры, СМИ, образовательной и спортивной сферы, госслужащие.

Медалью ордена «Родительская слава» отмечены родители пятерых детей Ильдар и Лейла Ситдиковы.

«Я работаю медсестрой в Лениногорской поликлинике, муж работает водителем. Мы в браке 25 лет. Познакомились, когда я работала в колхозе, а он приходил кормить наших сотрудников. Пять лет общались, и вот – созрела наша семья», – рассказала «Татар-информу» Лейла Ситдикова.

Женщина призналась, что всегда мечтала стать многодетной мамой.

«В нашей семье с маминой стороны пятеро детей, с папиной стороны – восемь. И мне хотелось тоже рожать детей. Я люблю готовить… Мое счастье и душа – это мои дети», – добавила Ситдикова.

Она пояснила, что быть многодетной мамой несложно. Старшие дети уже выросли и помогают с младшими. Многодетная мама раскрыла секрет крепкого брака.

«Друг друга нужно любить, уважать, ценить. С утра готовить, провожать на работу, встречать. Быть друг другу поддержкой и опорой. Мы любим друг друга, ценим нашу семью», – подчеркнула Ситдикова.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени сегодня был награжден заместитель директора Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Андрей Хашов.

Медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» вручили члену Татарстанского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Юрию Анисимову, профессору кафедры китаеведения и азиатско-тихоокеанских исследований Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ, главному редактору редакции «Книга Памяти» Рамилю Валееву, старшему специалисту ОЭЗ «Алабуга» Исмагилю Гатауллову.

Медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» отмечены президент Международной ассоциации специалистов горизонтального направленного бурения Александр Брейдбурд, главный энергетик международного аэропорта «Казань» Олег Дуреев, чтец – мастер художественного слова концертного отдела Казанской городской филармонии Ольга Завьялова и другие.

Маме пятерых детей Дилюзе Мисбаховой вручена медаль «Ана даны – Материнская слава». На церемонию награждения она пришла вместе с супругом. Медалью «100 лет образования ТАССР» отмечены начальник отдела Госжилфонда при Раисе РТ Елена Галиева и народный артист Татарстана Габдельфат Сафин. Участники церемонии удостоены почетных званий России и Татарстана, благодарности Президента РФ.