Истерика Перасовича и дефицит лидеров УНИКСа: почему «Зенит» на всех порах летит в финал

После неубедительной домашней серии и «оплеухи» в первой выездной игре полуфинала, от УНИКСа к четвертому матчу не ждали ничего, кроме победы. Это было необходимо, чтобы реабилитироваться в глазах болельщиков. Правда играть снова предстояло на выезде. Как это вышло - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: unics.ru

10 потерь Казани и истерика Перасовича

Еще перед стартовым розыгрышем мяча, комментаторы матча здорово отметили главное - у «Зенита» 50 процентов реализации «трешек» в этой серии, словно предостерегая казанский клуб. У УНИКСа же выделяли Рейнольдса - дескать, все зависит от его игры.

И это верно, но если помните, американец во втором матче этой серии получил повреждение. Врачи поколдовали, и он продолжил биться. Но сегодня, по классике, начал матч со скамейки. Да и было понятно, что если хотим результата, нужно полагаться не только на Джалена.

Первые минуты проходят для обеих команд слишком нервно. Тут казанцы подсуетились и сделали сразу три перехвата, у соперника по первым минутам выделяется Джонни Джузэнг - вот тебе и трехочковый, да и активность.

У Казани тоже нашелся свой герой дальних «залетов» - Алексей Швед. Кстати, отметим, что из-за дуги в первой четверти обе команды стреляли примерно одинаково с небольшим перевесом Питера: 60 против 50 процентов. Тут и еще одна деталь - была полная уверенность, что Рейнольдс (10 очков в первой половине) выйдет вместо Бингэма (11 очков в первой половине), как это уже не раз бывало. Но Перасович решил по-другому - они оказались на паркете вместе.

Фото: unics.ru

И если завершение первой четверти сулило Казани хоть что-то приятное, то в начале второй что-то явно пошло не так. Во-первых, «Зенит» рванул на коротком отрезке 6:0. Это вызвало гнев Перасовича, в тайм-ауте он не стеснялся:

«Не хватает характера, не хватает ресурса всё время», - сказал Перасович.

Да и было видно, что все мячи в моментах борьбы, когда ситуация 50 на 50 остаются за клубом с берегом Невы. Это было словно подтверждением слов казанского наставника. После очередной такой потери Велимир буквально был взбешен.

Спасать ситуацию выпустили Элайджа Стюарта. Он сходу забил «двушку». И на этом всё, а на противоположной стороне площадки был уже упомянутый Джузенг - у него к этому моменту восемь из восьми попаданий. Еще из любопытной статистики - у казанцев к этому моменту десять потерь, что очень даже много.

Да и видно, что набор очков ребятам Перасовича давался тяжело, тогда как клуб из Санкт-Петербурга «летел» по этой встрече вихрем. Закономерный итог первой половины - 49:34 в пользу «Зенита».

Тимощук на трибунах, смазанная концовка УНИКСа

К началу третьей четверти казанцы попали в удивительно затруднительное положение. Тут тебе и отыгрываться надо, да и еще против тебя чужой зал. Но УНИКС не был бы топ-командой, если бы даже из таких положений не смог выйти.

Для начала наладили защиту - и глядишь, те атаки Питера перестали быть столь ужасными. А тут еще и лидеры «зеленых» разыгрались - вот Швед, который проводил свой 300-й матч в Единой лиге ВТБ, как в старые добрые времена сам заработал и сам реализовал штрафные.

На трибунах вдруг показали Анатолия Тимощука - не трудно догадаться за кого пришел поболеть тренер новоиспеченных футбольных чемпионов России. А УНИКС тихой сапой тем временем подбирался - на перерыв ушли проигрывая всего четыре очка.

Заключительная десятиминутка - это кладезь для тех, кто любит потрепать нервы. Для начала, за шесть минут до конца казанцы сокращают отставание до минимума, а потом и вовсе выходят вперед - постарался Пэрис Ли, попав «трешку». Кстати, это его второй дальний бросок за игру.

Фото: unics.ru

Потом Мун отвечает своим дальним, причем, что символично и показательно, из под Рейнольдса. И вот за 50 секунд до конца мы подошли к ситуации, когда 77:74 в пользу Санкт-Петербурга.

Затем была пробежка Кулагина, два штрафных всё того же Муна (15 очков в матче), а затем капитан казанцев еще и мажет один из двух штрафных, который при попадании позволял бы надеяться на дальний бросок. А так - сирена оповестила о победе «Зенита» 81:77.

Виноват ли в этом Перасович? Отчасти да, потому что УНИКС это всецело тренерская команда. И «запустить сердце» клуба с самого начала игры и не позволить ему остановиться - работа тренера.

Виноваты ли в этом игроки? Тоже да. И тут не спишешь на стечение обстоятельств. Да, можно сколько угодно вспоминать концовку, но была бы эта концовка, будь команда сконцентрирована весь матч, а не кусочками? Из позитивного можно выделить 20 очков Бингэма, но кому от них легче, когда счет в серии 1:3.

Пятая игра пройдет в Казани уже в пятницу. Очень не хотелось бы дарить праздник «Зениту» на родном паркете.