Исследовательница КФУ о неточных предвыборных прогнозах: Социологи не виноваты

Социологи не виноваты в недостаточной точности предвыборных опросов в разных странах. Об этом заявила заместитель директора по научной деятельности Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Мария Ефлова в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

Исследовательница напомнила, что в ходе предвыборной кампании в Соединенных Штатах о результатах предвыборных опросов сообщали СМИ.

«При передачи данных происходило некоторое конструирование информации. Что там с реальными результатами опроса, непонятно. Социологи не виноваты», — уверена она.

Наблюдавшееся же в России расхождение между числом заявлявших о желании проголосовать за ЛДПР и ее тогдашнего лидера Владимира Жириновского (ныне покойного) и действительно голосовавших за них (последних было больше) Ефлова объяснила ошибкой выборки.

«Обычно мы проводим опросы с 5-процентной ошибкой выборки. Насколько я помню, за ЛДПР голосовало порядка 7–10%. Если проголосовало плюс-минус 2-3% относительно среднего значения, то это ошибка выборки», — пояснила она.

Незадолго до закрытия избирательных участков в США знаменитый американский электоральный социолог Нейт Сильвер предполагал, что у проигравшей в итоге представительницы демократов Камалы Харрис чуть больше шансов на победу, чем у лидера республиканцев Дональда Трампа. Вместе с тем он подчеркивал, что шансы кандидатов на победу близки «к 50 на 50».

Впрочем, до этого Сильвер писал в колонке для газеты The New York Times, что «чутье» подсказывает ему победу Трампа. В 2008, 2012 и 2020 годах он достаточно точно предсказывал результаты выборов.