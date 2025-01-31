Исследователь из МГУ назвала профессии, которым грозит исчезновение из-за ИИ

Появление искусственного интеллекта может привести к исчезновению профессий, где от человека требуется принятие механических решений. Об этом заявила заведующая кафедрой философии и образования, руководитель магистерской программы «Биоэтика» философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Елена Брызгалина в интервью «Радио 1».

Специалист по биоэтике привела пример, что ИИ быстрее человека может проанализировать рынок техники, выстроить рейтинг по отзывам и выдать результат — то есть решение, которым воспользуется человек.

Но там, где нет готовых установок, но необходимо делать выбор, основанный на человеческих ценностях, искусственный интеллект не сможет заменить труд людей, убеждена исследовательница.

«Когда нам нужно определить цель и способы движения к цели, мы поступаем подлинно как люди. <…> Вот на сегодняшний день искусственный интеллект не обладает этой человеческой системой ценностей, не обладает волей», — подчеркнула она.

Вместе с тем ИИ, по словам Брызгалиной, способен «воспроизводить когнитивные функции и эмоции». «<...> и поэтому те профессии, где нужно решать рутинно, высчитывать проценты или действовать механически, они будут уходить», — уверена ученый.

В связи с этим представительница МГУ напомнила о позиции России, согласно которой инструменты искусственного интеллекта должны быть подотчетны человеку. Она зафиксирована в Кодексе этики в сфере искусственного интеллекта. На прошедшем в Казани в октябре 2024 года форуме БРИКС Президент РФ Владимир Путин предложил другим странам присоединиться к этому кодексу.