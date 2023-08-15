Исследователь из КФУ объяснил, почему в Татарстане активизировались осы

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Августовская активность ос в Татарстане и других регионах России обусловлена особенностями жизненного цикла этих насекомых. Об этом рассказал доцент кафедры зоологии и общей биологии Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Николай Шулаев, сообщает пресс-служба вуза.

«То, что стало много ос, — это ситуация, стандартная для августа. У них такой жизненный цикл <…>. Гнезда они устраивают в мае, откладывают яйца, и вот тут начинается увеличение их численности. Пик приходится на август, когда гнездо из маленького, 3–4 сантиметров в диаметре, может достигать размеров 30–40 сантиметров. Там уже сотни этих ос», — объяснил энтомолог.

Самим осам для еды необходимо сладкое, их личинкам — другие насекомые, и поэтому они — «всегда в активном поиске». «По сравнению с пчелами, осы более агрессивные, и когда начинаешь махать руками, могут и ужалить, особенно шершни — крупные осы. Пчелы же при таком поведении человека обычно улетают», — подчеркнул ученый.

При первом похолодании в сентябре самки-основательницы уйдут на зимовку, а остальные осы умрут. Сходный жизненный цикл наблюдается и у шмелей, тогда как у пчел, включая диких, зимует весь рой, уточнил Шулаев.

Исследователь также посоветовал соблюдать осторожность при питье: осы часто забираются в коробки с соком, если они открыты. В результате человек может получить укус в ротовую полость или даже проглотить насекомое, что очень опасно. «Если осы налетели, лучше уйти с этого места, махая руками, можно вызвать агрессию, а ужалить они могут даже в полете», — добавил он.

При аллергии укус осы способен вызвать летальный исход. И даже человек, не являющийся аллергиком, может погибнуть, если получит много укусов. Поэтому уничтожать осиные гнезда нужно в ночное время, когда насекомые неактивны (либо вызывать дезинсекционную службу).