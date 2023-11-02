Исследование: жители Казани тратят меньше всех в России при обмене «однушек» на «трёшки»

Казань стала городом, где обменять однокомнатную квартиру на трехкомнатную в новостройке выгоднее всего. Разница в цене составила 56%. Отметим, что в среднем «однушка» обойдется в 7,3 млн рублей, а «трешка» — 11,4 млн рублей. Об этом пишет «Известия».

Так, в Новой Москве за подобный обмен доплатить придется 5,9 млн рублей. Для справки: в той местности однокомнатная квартира стоит в среднем 10,3 млн рублей, а «трешка» — 16,2 млн рублей. Итоговая разница в цене — 58%.

Самым невыгодным становится обмен для жителей Екатеринбурга. При стоимости «однушки» в 4,8 млн рублей, а «трешки» — 7,8 млн рублей, добавить придется 3 млн. А это, к слову — 62% разницы в цене.

Также в Казани оказался не менее выгоден и обмен на подобные квартиры на «вторичке». На данном рынке «однушки» стоят 5,9 млн рублей, а «трешки» — 9,5 млн рублей. Разница в доплате – 3,6 млн рублей или 60% от стоимости.

Однако дешевле, чем в Казани, обмен обойдется только в Ленинградской области. Там придется доплатить только 51%. Отметим, что однокомнатная квартира в этом месте стоит 5,5 млн рублей, а трехкомнатная — 8,3 млн рублей. То есть доплата – 2,8 млн рублей.

Третье место по выгодности обмена «вторички» занял Нижний Новгород. В этом городе ценовая разница между «однушкой» и «трешкой» — 66%. Их стоимости — 4,8 млн рублей и 7,9 млн рублей соответственно.