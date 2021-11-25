Исследование: Желающих проверять QR-коды среди соискателей из Татарстана немного

На сегодняшний день в базе данных по России насчитывается 78 соискателей, ищущих работу контролерами QR-кодов и температуры тела. Об этом сообщает сегодня пресс-служба hh.ru.

«Больше всего таких резюме открыто в Липецкой области и Свердловской области, Москве и Алтайском крае. Единичные резюме QR-контролеров встречаются в Татарстане, Самарской и Саратовской областях», — сказано в сообщении.

Оказывается, женщины чаще претендуют на должность проверяющего QR-кодов — им принадлежат 63% резюме. В 86% случаев это люди в возрасте до 30 лет. Желаемая зарплата в среднем составляет 24 тыс. рублей.

Стоит отметить, что в целом по России открыто около 100 вакансий для сотрудников, в задачи которых входит проверка QR-кодов. Кроме контролеров, этот функционал добавлен в некоторые вакансии для охранников, промоутеров и администраторов. Чаще всего такие предложения подразумевают работу в торговых центрах и заведениях общепита.