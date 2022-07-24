Исследование: заведующий фармскладом в Казани может заработать до 120 тыс. рублей

Зарплата заведующего фармацевтическим складом в Казани может достигать 120 тыс. рублей в месяц, сообщает сервис SuperJob.

Самыми востребованными из кандидатов являются обладатели высшего фармацевтического образования и со стажем работы от трех лет. Преимуществом также будет опыт организации работы фармсклада с нуля.

Самые высокие зарплаты для заведующих предлагают в Москве — 200 тыс. рублей, далее следует Санкт-Петербург — 170 тыс. и Казань — 120 тыс. В среднем же специалисты в столице РТ получают по 73 тыс. рублей в месяц.

«В Казани от 43 до 50 тыс. рублей может зарабатывать сотрудник, имеющий среднее фармацевтическое образование и действующий сертификат фармацевта или провизора, а также обладающий знанием программы „1С“, ассортимента средств, биологических препаратов, изделий медицинского назначения, медицинских инструментов, расходных материалов и имеет опыт работы фармацевтом/провизором от двух лет», — сообщают аналитики.

Специалистам со знанием ERP-систем и опытом работы в данной области от одного года предлагают от 50 до 55 тыс. рублей. Если у кандидата имеется опыт работы заведующим фармскладом от трех лет, то предложение повысится до 55–90 тыс. рублей.

Если же опыт работы соискателя превышает пять лет и он имеет высшее фармацевтическое образование, он сможет получать зарплату от 90 до 120 тыс. рублей.

Чаще всего на такие должности в Казани претендуют женщины, их средний возраст составляет 40 лет. На их долю приходится 67% резюме.