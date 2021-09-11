Исследование: зарплатные ожидания соискателей из Татарстана выше реальных предложений

Чаще всего работодатели из Татарстана отказывают соискателям в трудоустройстве из-за несоответствия зарплатных ожиданий кандидата предлагаемой вакансии. На эту причину приходится 20,3% от общего числа отказов. Об этом говорится в исследовании hh.ru.

«Чаще всего страдают от того, что не могут предложить соискателям ту зарплату, которую они просят, производители мясной продукции, розничные сети, системные интеграторы, предприятия по автоматизации технологических и бизнес-процессов, ИТ-консалтинг. Реже всего с завышенными зарплатными ожиданиями соискателей на свои вакансии сталкиваются агентства недвижимости, производители морепродуктов, детского питания, деревообрабатывающие предприятия, а также студии теле- и радиовещания, звукозаписи и киностудии», — отмечается в сообщении.

В 15,9% случаев причиной отказа в принятии на работу становится несоответствие личных качеств соискателя корпоративной культуре. По этой причине в 2021 году получил отказ каждый третий соискатель в сфере добычи сырья, закупок. В 14% случаев соискателям отказывали из-за неподходящей квалификации и навыков. Еще 2,4% причин непринятия на работу — это возраст кандидатов.

Отказ от трудоустройства со стороны самих кандидатов подтверждает обострившуюся конкуренцию за персонал. Сейчас в Татарстане в целом на рынке труда приходится всего четыре резюме на вакансию, при норме в пять—шесть.