Исследование: за год зарплата у сисадминов из Татарстана выросла на 5 тысяч

За год у российских работодателей вырос спрос на системных администраторов с опытом работы. Чтобы найти подходящего специалиста, татарстанские компании увеличили предлагаемую зарплату до 45 тыс. рублей, сообщает сегодня пресс-служба hh.ru.

«Доля вакансий с требованием стажа от 3 до 6 лет выросла на 65%, со стажем более 6 лет – на 100%. Работодатели за год увеличили предлагаемую зарплату с 50 до 55 тыс. рублей в среднем по стране, а в Татарстане – с 40 до 45 тыс. рублей», – сказано в сообщении.

В целом спрос на системных администраторов в России за год вырос на 58%. В 14 отраслях рынка труда потребность в таких специалистах превысила 50% к показателям 2021 года. Проще всего найти работу системным администратором, судя по числу вакансий в июле, в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Краснодарском крае, а также в Новосибирской и Свердловской областях.